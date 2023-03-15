TFF 3. Lig’in 23. haftasında Edirnespor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Kırmızı Şimşekler, son 5 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak performansıyla dikkat çekti.

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TFF 3. Lig’de en yakın rakibi Edirnespor deplasmanından 2-1’lik galibiyet çıkararak ligde kalma umutlarını tazeleyen Eskişehirspor, son haftalarda yeni transferlerin takıma katılmasıyla ciddi çıkış yakaladı. Oynadığı 5 maçlık seride 1922 Konyaspor ve Edirnespor deplasmanlarından tek farklı galibiyet çıkaran şimşekler, Şile Yıldız ve Hacettepe 1945 maçlarından beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte iyi bir form grafiği yakalayan Eskişehirspor, tek mağlubiyetini 3-1’lik skorla Karaköprü Belediyespor maçında alarak 8 puan topladı. Eskişehirspor, en son 5 maçlık seride 8 ve üstü puan çıkardığında tarihler 2020 yılını gösteriyordu. Kırmızı Şimşekler, yakaladığı bu seriyle beraber uzun süreden sonra son sıradan bir basamak yukarıya çıkmayı başardı.