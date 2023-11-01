2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta ilk 3 haftayı kayıpsız geçen Eskişehirspor, Sincan Belediyespor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör İbrahim Baş yönetiminde yapılan antrenman futbolcuların ısınma çalışmalarıyla başladı. Kırmızı siyahlı futbolcular antrenmanın geri kalan bölümünde ise pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu göze çarptı.

Eskişehirspor, ligin 4. haftasında 5 Kasım Pazar günü Sincan Belediyespor’u konuk edecek.