Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 11. haftasında oynanan Eskişehirspor-Manavgat Belediyespor maçında yaşanan olaylarla ilgili polis ekiplerince 23 şahsa cezai işlem uygulandı.

Eskişehirspor ve Manavgat Belediyespor maçı 15 Aralık 2024 tarihinde Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Edinilen bilgilere göre, müsabakada yaşanan bazı olaylarla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede; 6 şahsa sahaya su ve yabancı madde atılması, 6 şahsa müsabaka alanında meşale yakılması, 5 şahsa misafir tribününde meydana gelen taşkınlık, 3 şahsa kuzey tribün kale arkasında yaşanan olaylar, 2 şahsa tribün turnikelerine zarar verilmesi ve 1 şahsa sosyal medya platformunda tehdit/hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle olmak üzere kimlikleri tespit edilen toplam 23 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi.