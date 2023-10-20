2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lige galibiyetle başlayan Eskişehirspor, Kozlu Belediyespor’un ligden çekilmesi sebebiyle ligin haftasını maç yapmadan geçerek 3 puan alacak.

58 yıllık kulüp tarihinde ilk kez amatör seviye olan Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor, yeni sezona taraftarı önünde oynadığı ve 2-0 kazandığı Eskişehir Demirspor galibiyetiyle başlamıştı. Kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci haftasında 22 Ekim Pazar günü Kozlu Belediyespor’u konuk edecekti. Zonguldak ekibi Kozlu Belediye, ligin ilk haftasında Alaplı Belediyesi ile oynayacağı maça çıkmayarak hükmen mağlup sayıldı. TFF’nin açıkladığı maç programına göre, ligin ikinci haftasında Pazar günü saat 14.00’te Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Kozlu Belediyespor takımı ile Eskişehir’de mücadele etmesi beklenen Eskişehirspor, bu maçtan hükmen galip sayılacak ve 3 puan kazanacak.