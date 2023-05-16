TFF 3. Ligde mücadele eden Eskişehirspor, bugün Entegre Solar Elazığspor’u konuk ederek sezonun son iç saha maçında taraftarı önüne çıkacak.

1.Grupta 26 puanla 17’nci sırada yer alarak küme düşmeme savaşı veren kırmızı-siyahlı ekip, 33. haftada Eskişehir Yeni Stadyumu’nda Entegre Solar Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Ligde oynadığı son 6 maçta bir galibiyet alarak kümede kalma şansını azaltan Es-Es, Elazığ ekibini mağlup ederek diğer rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek. Eskişehirspor, taraftarının desteğiyle Elazığspor karşısında 3 puan aldığı takdirde ligde kalma umutlarını son haftaya bırakacak.

Zorlu mücadelede Mardin bölgesi C Klasman hakemi Muhammed Mehmetcan Söylemez düdük çalacak. Söylemez’in yardımcılıklarını Mehmet Saldıraner ve Mustafa Güçer yapacak. Murat Ercan ise dördüncü hakemliği üstlenecek.

Öte yandan, Eskişehirspor’un da yer aldığı TFF 3. Ligde tüm karşılaşmalar bugün saat 15.00’te başlayacak.