Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lige düşmenin üzüntüsünü yaşayan Eskişehirspor, TFF 3. Lig’de 34 maçta yediği 69 golle sezonun en çok yiyen ikinci takımı oldu.

Eskişehirspor, 2022-2023 sezonunu TFF 3. Lig 1. Grupta 26 puanla 17’nci sırada bitirerek 58 yıllık tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Lige düşmüştü. Kırmızı-siyahlı takımda profesyonel liglere veda etmenin üzüntüsü yaşanırken, sezon istatistiklerinde de belli olmaya başladı. 3. grupta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK, 34 karşılaşmada kalesinde 81 gol görerek ligin en çok gol yiyen takımı oldu. İkinci grupta yer alan Es-Es, 34 haftalık zorlu maratonda rakip ağları 39 kez havalandırırken kalesinde tam 69 gol gördü ve Niğde ekibinin ardından ligde en çok yiyen takım sıralamasında ikinci oldu. Niğde Anadolu ve Eskişehirspor’un ardından ise ligde kalesinde en çok gol gören takım 65 golle 1. Grup temsilcisi Şile Yıldızspor oldu.