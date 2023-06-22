Eskişehirspor Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Kulüp Başkanı Erkan Koca, Türkiye’nin önemli bir firmasıyla görüşme yapmak için İstanbul’a gideceğini belirtirken, sosyal medyada kulüp hakkında yapılan bazı paylaşımlara “Biz büyük camiayız, bizi kimse aşağılayamaz” diyerek yanıt verdi

Eskişehirspor’un ‘Dernek’ statüsünden çıkıp, ‘Spor Kulübü’ olarak yeni bir tüzük ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescili gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilirken, Kulüp Başkanı Erkan Koca toplantıda yaptığı konuşmada, takımın küme düşmesi, ara transfer sürecinde Trabzonspor dosyasının kapatılması ve Bölgesel Amatör Lig’de takımda kalacak oyuncular hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Bölgesel Amatör Lig’den düşülen sezonda ocak ayı transfer döneminde Trabzonspor dosyasının kapatılması sürecini açıklayan Başkan Koca, Gençlik ve Spor eski Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na rica ederek Eskişehir’i ve Eskişehirspor’u ziyaret ederek altyapı tesislerini kazandırdıklarını söyledi. Sosyal medyan Eskişehirspor’u aşağılayıcı paylaşımlara tepki gösteren Başkan Koca, Eskişehirspor’un büyük bir camia olduğunu yineleyerek gelecek sezon amatör ligde takımda kalacak oyuncularla görüştüklerini belirtti.

Başkan Koca, transfer yapılmasına rağmen futbolcuların aslan gibi mücadele ettiğini vurgulayarak, 16 tane transfer dosyasını yönetim kurulumuzun çabalarıyla, taraftarlar birliği başkanı Murat Diri dostumla şehir şehir gezerek, futbolculara olan borcumuzun bir kısmını ödedik. Futbolculardan imzaları topladık. Biz Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Eskişehir’e getirdik. Bakanımızla Ankara’ya gittik, bakanlıkta rica ettik. Bakanımıza Eskişehir’e gelin, Eskişehirspor’u ziyaret edin dedik. Tüm taraftarlarımızın sosyal medyada organize ettiği kampanyayla Spor Bakanımızı Eskişehir’e getirdik. Bakan Eskişehir’e geldiğinde bir tesis sözü almayı istiyorduk. Spor bakanını burada taraftarla karşıladık. Bakanımıza Eskişehirspor’u anlattı. Vali bey de kendisine Eskişehirspor’dan bahsetti. O zamanki AK Parti İl Başkanımız Eskişehirspor’u Spor Bakanına anlattı. Bakanımız saat 3’te Eskişehir’den ayrılması gerekirken buradaki tesis ücretini yatırıp 100 milyon lirayı bulduk. Şu an bizim olan tesislere yüzde 80’ini biten 100 milyon liralık bir altyapı tesisi yapılıyor. İhalesini verdiğimiz işadamı Ali İhsan Bey’den sponsorluk rica ettik. Trabzonspor dosyasının kapatılmasını istedik. Bize kimse inanmadı. Trabzonspor dosyası kapanmaz dediler. Bu dosyayı kapatamazsınız dediler. 5-6 yıl sosyal medyadan Eskişehirspor camiasını aşağıladılar. Biz büyük camiayız, bizi kimse aşağılayamaz. Bir tane işadamı çıkmadı. Kampanyalar düzenlendi. Bu şehrin odaları, sanayicileri var. Trabzonspor dosyasını biz kapattık. Valimizin liderliğinde dosyayı biz kapattık. En kötü gün bugün. Kongre salonunda şöyle böyle oldu diye konuşuyorlar. Şöyle Eskişehir, böyle Eskişehir dediler. Taraftarlar Birliği Başkanımız mahkemelik oldu. Eskişehirspor’un borcundan yaklaşık 12 milyon liralık miktar düştü. Transferler yaptık Bir hayalin peşinden koştuk. Çok zor olduğunu biliyorduk. 13 maçın 8’inden galip gelmemiz gerekiyordu. Maalesef ki olmadı. Son iki haftaya kadar mücadelemize adam gibi devam ettik. Futbolcuların primlerini, maaşlarını, peşinatlarını verdik. Gelecek sene kadromuzda düşündüğümüz futbolculara ödemelerini yapıyoruz. Kadroda düşünmediğimiz BAL’da oynamak istemeyen oyuncularla da helalleşip, alacaklarından vazgeçip Eskişehirspor’a borç yükü bırakmadan gidecekler” diye konuştu.

“Türkiye’nin büyük bir maden firmasıyla İstanbul’da sponsorluk görüşmesi yapacağım”

Son 10 yıldan sistemdeki sıkıntıdan dolayı hep lig düşmekten bu sistemin başarısız olduğunu belirten Başkan Koca, İstanbul’a giderek Türkiye’nin önemli bir firmasıyla sponsorluk görüşmesi yapacağını açıkladı. Eskişehirspor’un geleceğinin karatılması için altyapının üzerinde duracaklarını ifade eden Başkan Koca, Eskişehirspor’un gelecek sezon BAL’dan çıkacağı inancını dile getirdi. konuşmasına şöyle devam etti:

“Tesislerin önündeki petrol istasyonu 2032’ye kadar verilmiş. Şehirdeki reklam bilbordlarını belediyeler Eskişehirspor’a vermiş. Eskişehirspor geçmiş günde kazanmış ama geleceğini karartmışlar. Süper Lig’den düşerken birçok transfer yapılmış. Hiç biriyle helalleşilmemiş. Buradan çıkan hepimizin bildiği oyuncuları başka yerlere göndermişler. Lobilerde Euroların kavgası verilmiş. Devletimizin bize tahsis ettiği tesislerimizin yanında 2 tane kapalı halı saha ve bir tane kafeterya var. 10 yıllığına 15 milyon verdiler. Eskişehirspor’un geleceğini karartmayız diye tesisleri vermedik. Oradan gelecek paralar altyapıdaki çocukların yemeği, içeceği, yol masrafı olacak. Nice Fethiler, Enderler, Dorukhanlar, Metehanlar çıksın diye biz Eskişehirspor’un geleceğini karartmıyoruz. Bunu da herkes bilsin. Eskişehirspor’a bu sene 15-20 milyon lira bandında bütçe gerekiyor. 25 milyon geldi diye söylentiler var. Böyle bir şey yok. Yarın İstanbul’a sponsorluk görüşmesi için İstanbul’a gidiyorum. Türkiye’nin büyük bir maden firmasıyla görüşme yapacağım. Eskişehirspor’un her zaman hedefi vardır. Eskişehirspor gelecek sezon BAL’dan çıkacak. Biz onun için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz onun için ailemizden, işimizden, dostumuzdan, her şeyimizden fedakarlık ediyoruz. Gece saatlerine kadar kulüpte kalıyoruz. Kapı kapı gidip para arıyoruz. Bu takım amatörde olmasın diye gidiyoruz. Tabi ki şampiyonluk sözü vereceğiz.”

“Allah rızası için paranın yarısını ibanlara yatırın dedik"

Takımın yıllardır sponsorluğunu yapan firmanın, bu sezon Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinden dolayı Eskişehirspor ile olan sponsorluk anlaşmasından çekilmesi konusuna da değinen Başkan Koca, geçen sezon firma ile kulüp arasında yaşanan ödeme sıkıntısını anlattı. Firmanın kulüp için manevi değeri olduğunu vurgulayan Başkan Koca, şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz sezonki süreçte ETİ’den aldığımız sponsorluk ücreti ocak ayında daha gelmemişti. Kulübe 300 bin lira yollayacaklardı. Vali ve dönemin AK Parti İl Başkanı Zihni beyin araya girmesiyle sponsorluk parası bir milyona liraya yükseldi. Ocak’ta başlayan ikinci devrede lig bittiğinde Ağustos’ta daha parayı alamamıştık. Kongre süreci var dediler. Bize para veremeyiz dediler. ETİ’nin şirket avukatına Özgür Marankoz başkanımla birlikte gittik. Çocuklara beş kuruş vermediler. Allah rızası için paranın yarısını ibanlara yatırın dedik. ETİ bizim için çok önemli. Maddi değil manevi değeri çok önemli. O formada isminin yazması Eskişehirspor gibi o da marka. Biz ister miyiz onu oradan kaldırmak? 1 milyon lirayı kulübe istemedik. Birinci taksiti kulübe, ikinci taksiti oyuncuların ibanlarına hepsi yattı. 13 yıldan beri bizim sponsorluğumuzu yapıyorlar.”