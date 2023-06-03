2022-2023 Sezonunda TFF 3’üncü ligden küme düşen Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Erkan Koca, 5 Haziran Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

58 yıllık kulüp tarihinde ilk defa önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Erkan Koca, ligde normal sezonun sona ermesinin ardından ilk defa basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün son durumunu değerlendirecek. Başkan Koca, 5 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de basın toplantısı düzenleyecek. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde gerçekleşecek toplantıda Başkan Koca’nın kulüpteki son durum ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun küme düşmeyi kaldırma iddialarıyla ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.