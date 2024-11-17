Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor’un karşısında 4-0 galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig’in 7. haftasında Eskişehirspor ve Keçiborlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarıda ise Murat Kara’nın 51., Necati Önal’ın 58. ve 67., Cengizhan Avcı’nın da 90. dakikada attığı gollerle Eskişehirspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta 2 Eylül SK ile karşı karşıya gelecek.