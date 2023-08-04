Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu öncesi hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

2022-2023 Kadınlar 3. Lig Play-Off Çeyrek Finalinde elenerek sezonu tamamlayan Eskişehirspor, yeni sezon çalışmaları için dün yeşil sahaya indi. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde antrenör Pınar Konca gözetiminde toplanan futbolcular, toplu olarak hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Sezonun ilk antrenmanı yapılan top çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Kadınlar 2. Ligi’nin 32 takımla oynanması kararını açıklamasının ardından geçen sezon 3. Lig play-off etabında elenen, aralarında Eskişehirspor’un da yer aldığı toplam 38 takımın sezon öncesi play-in müsabakaları oynayacağını bildirdi. Play-in karşılaşmalarının tarihi ise TFF tarafından daha sonra duyurulacak.