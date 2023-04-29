Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Ligin 8. haftasında ağırladığı 1922 Dumlupınarspor’u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

TFF Kadınlar 3. Lig 9. Grupta mücadele eden Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, Behiç Erkin Spor Kompleksinde Kütahya ekibi 1922 Dumlupınarspor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlı ekip sahaya Beyza, Serap, Nurgül, Meltem, Nur, İrem Fatma, Esin, İrem Yeşilyurt, Rabia, Fatmanur ve Esra 11’i ile çıktı. Yedeklerde Ceyda, Büşra, Selen, Tuğba, Nil, Beril ve Sıla yer aldı. Karşılaşmada etkili bir performans gösteren Eskişehirspor, Esin, Fatmanur ve Serap’ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Eskişehirspor, 90 dakika sonunda sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu galibiyetle puanını 15 yükselten Eskişehirspor, bir maçlık aranın ardından tekrar liderliğe yükseldi. Es-Es, maçın ardından galibiyet pozu verdi. Grubu lider bitirmek için avantajlı duruma geçen Eskişehirspor, ligin 9. haftasında 6 Mayıs cumartesi günü Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik takımı ile karşılaşacak.