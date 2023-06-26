Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kanat oyuncusu Hakan Aydemir ve savunma oyuncusu Erdin Üzer ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eskişehirspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Siyah-kırmızılı takım, Doğubayazıt FK ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Hakan Aydemir ve Çorlu Spor 1947’den 28 yaşındaki defans oyuncusu Erdin Üzer’i renklerine bağladı. Aydemir ve Üzer, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde kendileri için düzenlenen imza töreniyle sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Hakan Aydemir ve Erdin Üzer’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz” denildi.

Kariyerinde daha önce Anadolu Üniversitesi, İzmirspor, Kurtuluşspor, Çubukspor, Bozüyük Vitraspor ve Yunusemrespor’da top koşturan Hakan Aydemir, son kulübü Doğubayazıt FK’da ise geçtiğimiz sezon 17 maçta 10 gol attı.

Geçen sezon Çorlu Spor 1947’de 8 maça çıkan Erdin Üzer ise sırasıyla Eskişehirspor, Tavşanlı Linyitspor, Kurtuluşspor, Bergama Belediyespor, Sandıklıspor, Antalya Kemerspor, Sapanca Gençlikspor ve Erbaaspor’da forma giydi.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Eskişehirspor geçtiğimiz günlerde Sergen Şakirler ile sözleşme imzalamıştı.