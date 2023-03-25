TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 25. hafta mücadelesinde karşılaşacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, iç sahadaki son galibiyet 5 ay önce oynanan Yomraspor mücadelesinde gelmişti.

Eskişehirspor, 25. haftada karşılaşacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçının hazırlıklarını yapılan son idmanla tamamladı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte ciddi bir çıkış yakalayan Kırmızı Şimşekler, 1954 Kelkit Belediyespor maçında alacağı galibiyetle uzun bir aranın ardından düşme potasından çıkmak istiyor. Düşme potasının 22 puanla üstünde yer alan Şile Yıldızspor ile 3 puan fark bulunan Es-es, 5 ay aranın ardından iç sahada alacağı galibiyetle rakibiyle puanları eşitlemek istiyor. Eskişehirspor’un ligde iç sahada aldığı ilk ve son galibiyet 9. haftada oynanan Yomraspor mücadelesinde 2-1’lik skorla gelmişti. Eskişehirspor, bu hafta oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor’un ardından haftaya ilk iç saha galibiyetini aldığı Yomraspor’a konuk olacak.