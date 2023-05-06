TFF Kadınlar 3. Ligde lider durumda olan Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik’i 7-1 mağlup etti ve play-off oynamayı garantiledi.

Eskişehirspor, 9. grubun 9. haftasında Hasan Doğan Spor Tesisi Sahasında Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik’in konuğu oldu. Eskişehir derbisine kırmızı-siyahlı ekip sahaya, Beyza, Serap, Döndür Nur, Nurgül, Meltem, İrem Fatma, Fatmanur, Rabia, Esin, Esra ve İrem ilk 11’i ile başladı. Yedek kulübesinde ise Tuğba, Pınarsu, Beril, Büşra, Ela Nur, Selen ve Nil yer aldı. Teknik Direktör Pınar Konca’nın öğrencileri karşılaşmada baştan sona etkili bir performans sergileyerek rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Eskişehirspor’a farklı galibiyeti getiren golleri Serap Meydan (2), Nurgül, İrem, Esra, Tuğba ve Esin kaydetti. Eskişehirspor, galibiyetin ardından taraftarı ile birlikte zafer pozu verdi.

Eskişehirspor, bu galibiyetle gruptaki puanını 18’e yükseltti ve play-off oynamayı garantiledi. Eskişehir Öncüspor ve Gençlik ise haftayı 1 puanla kapattı. Grupta liderliğini sürdüren Es-Es, 10. ve son hafta karşılaşmasında 13 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de Afyonkarahisar Anadolu Gücüspor’u konuk ederek normal sezonu tamamlayacak.