İngiltere Premier Ligde geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Manchester United-Manchester City karşılaşmasının oynandığı sırada tribünde Eskişehirspor bayrağının dalgalanması ilgi çekti.

Tarihinde ilk defa Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor’un adı Türkiye sınırlarını aşarak İngiltere’de yer aldı. Bir Eskişehirspor taraftarının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Eskişehirspor bayrağının dün İngiltere Premier Lig’de Manchester kentinde oynanan ve ’Manchester Derbisi’ olarak adlandırılan Manchester United - Manchester City karşılaşması esnasında Old Trafford Stadı’nın tribününde oturan İngiliz taraftarların önünde dalgalandığı görüldü. Paylaşılan söz konusu video kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından binlerce kez görüntülenirken, ‘Her yerdeyiz’ şeklinde yorumlar da yapıldı.