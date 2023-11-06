Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, bugün düzenlediği basın toplantısında yeni sponsorlar hakkında bilgi verirken, 17 yıl aradan sonra ilk defa Eskişehirspor’un ligde 4’te 4 yaptığının altını çizip şehirden takıma destek istedi.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Eskişehir Yeni Stadyumu’nda gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Eskişehirspor camiası olarak mutlu bir güne uyandıklarını belirten Başkan Koca, “17 yıldan beri Eskişehirspor bu denli başarılı bir başlangıç yapmamıştı, 4’e 4’te. Bu yüzden de mutluyuz. Sadece pazartesi, salı, çarşamba bu mutluluğu yaşayarak ve geri kalan günlerde de önümüzdeki maça çok iyi hazırlanıp 4’te 4’ü geride bırakıp sadece kendi maçımızı final olarak göreceğiz” dedi.

Bölgesel Amatör Ligde kalan maçlarda ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Koca, en büyük dileklerinin şampiyon olmak olduğunu dile getirdi. Başkan Koca, Ayaklarımız yere basaraktan da inşallah önümüzdeki maçlarda da hem taraftarımızın hem camiamızın mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi yolun sonunda da şampiyonluğa ulaşmak ve tüm şehri şampiyonluk kutlamasında görmek en büyük dileğimiz” diye konuştu.

“Kendi ocak ayı dönemimizden bugüne kadar olan elektrik faturasını Mustafa başkanın sistemiyle sildirdik”

Kulüpte 30 aydır ödenmeyen elektrik faturası nedeniyle sorunlar yaşandığının altını çizen Başkan Koca, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinin elektriklerinin kesilmesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Kulübün eski başkanı Mustafa Akgören’in yaptığı sistemle elektrik borcunun sponsor aracılığıyla sildirdiklerini söyleyen Başkan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“2020 yılında Mustafa Akgören başkanlığındaki yönetim kurulumuz Zorlu Enerji ile bir sponsorluk anlaşması yapmışlardı. Bu sponsorluk anlaşmasında da geçmiş dönemde olan elektrik borçlarının hepsinin silinmesi ve bunun karşılığında da sponsorluk vererek tüm geçmiş dönemdeki borçları silmişlerdi sağ olsunlar. Onlara buradan teşekkür ederiz. Günümüze kadar da maalesef ki 30 aydır elektrik faturası Eskişehirspor tesislerinde ödenmemiş. Zorlu Enerji ile görüşmelerimizden sonra tesislerimizde elektrikle alakalı kesintilerin olacağını dün bizlere ilettiler. Biz de bu durumu tabi ki Eskişehirspor şampiyonluğa ilerlerken, böyle bir hava yakalamışken tesislerimizdeki elektrik kesintisinin bizi zora sokacağını hem futbolcularımız açısından hem tesisin işleyişi açısından zor duruma sokacaktı. Bizler de Zorlu Enerji ile Genel Müdür Cihan Bey ile görüşme sağladık ve sonucunda da 10 aylık borcu stadyumumuzda Zorlu Enerji ile bir yıllık sponsorluk anlaşması yaparak kendi ocak dönemimizden bugüne kadar olan elektrik faturamızı sponsorluk aracılığıyla Mustafa başkanın yaptığı sistemle sildirmiş bulunmaktayız.”

“Elektrik borcumuzu sıfırladık, kalan miktarı alacaklı futbolcuların birçoğuna ödedik”

Enerji firması ile elektrik borcunu sıfırladıklarını belirten Başkan Koca, “Bunun daha sonrasında bu şekilde sonuçlanmadı. 1 milyon 400 liralık bir elektrik borcumuz vardı. Bu şekilde sadece kendi dönemimizi halledebildik. Bize 10,15 gün sonrasında tesisin elektriğinin yeniden kesileceğini söylediler. Bununla alakalı da şampiyonluk havasını arkasına almış bir şehir bu durumda olmaması gerektiğini biz sayın milletvekillerimize de bildirdik. Eski Enerji Bakanımız Fatih Dönmez beyefendi, Eskişehir AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan hanımefendi ve AK Parti İl Başkanımız Süleyman Reyhan beyefendi ile bu durumu görüştük ve bu elektrik borcunun bir an evvel çözülmesi için girişimlerde bulunduk. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da da bazı görüşmelerimiz olmuştu. Sayın Fatih Bakanımız ve Ayşen Gürcan hanımefendinin girişimleri ile Spor Toto teşkilatıyla sponsorluk anlaşması yaptık. Bu anlaşma şu anda sonuçlanmış durumda. Bununla alakalı geri kalan elektrik borcumuzu Zorlu Enerji ile kapatarak borcumuzu sıfırladık, geri kalan miktarı da futbolcu alacakları olanların peşinatların birçoğunu ödeyerek yüzde 90’lık kısmını Eskişehirsporlu futbolcularımıza ödedik. Buradan Fatih Dönmez beyefendi, Ayşen Gürcan hanımefendi ve il başkanımız Süleyman Reyhan’a Spor Toto sponsorluğu için teşekkür ediyorum. Sponsorluk bedeli 2 milyon lira, bunu da buradan açıklamak isterim” dedi.

“Stadyumun dışına reklam anlaşması imzaladık”

Eskişehir Yeni Stadyumu’nun dışına da reklam sponsoru anlaşması yaptıkları müjdesini veren Başkan Koca, “Daha sonrasında stadyumumuzun dış reklam alanlarına da Arçelik fabrikasıyla bir anlaşma imzaladık. O da onaylandı. Arçelik fabrikası da Eskişehirspor’umuzun stadyum dışındaki reklam alanlarına sponsor oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Futbolcuların bugüne kadar olan tüm peşinatlarının, maaşlarının hepsinin yüzde 90’ını yatırılmış, yüzde 10’luk bir kesim kalmış durumda. Bunları da ilerleyen günlerde futbolcularımıza ödeyerek futbolcularımıza hiçbir borcumuz kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Şu anda Eskişehirspor olarak sahada başarı geldikçe desteklerin artacağına inanıyorum”

Satılan loca ve kombineler hakkında bilgi veren Koca şunları söyledi: “Tüm camiamıza buradan ayrıca teşekkür etmek isterim. Nereden bakılsa 52 locanın 51 tanesi satılmış durumda, bir tanesini gelecek misafirlerimize ayırmıştık. Buradan bize güvenen camiamızdaki taraftarlarımıza, iş insanlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Kombinelerle ilgili de bilgi vereyim. Bugüne kadar 3 bin 500 kombine bilet satılmış. Bu da son zamanların belki en çok kombine satışın göstergesi. Onlar için de taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. 80 fabrika, esnafımız bize reklam parası, ücret vermişler. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Şu anda Eskişehirspor olarak sahada başarı geldikçe desteklerin artacağına inanıyorum. Biz şu anda primlerle, oyuncu ve deplasman masraflarımız kaldı”