Eskişehirspor, Antalya kampına bugün oynayacağı Kumluca Belediye Spor Kulübü maçını da ekledi.

Eskişehirspor, Antalya kampına bugün oynayacağı Kumluca Belediye Spor Kulübü maçını da ekledi.

Eskişehirspor, Antalya’da Belek’teki kamp programına Kumluca Belediye Spor Kulübü maçını da ekleyerek toplamda üç maç oynanacak. Müsabaka, saat 15.30 itibarı ile WOW Futbol Center’da gerçekleşecek. Kırmızı Şimşekler, Kepez Belediye Spor maçı öncesi ikinci maçına çıkacak. Es Es ekibi, bugün Kumköy’deki gerçekleşecek maçta ise FC Saburtalo II müsabakasında süre alamayan futbolculara şans vereceğini belirtti. Ayrıca Teknik Direktör Özcan Kızıltan, lig öncesi çıktığı ikinci maçta takımı yakında gözlemleme fırsatı bulacak.