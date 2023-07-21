Eskişehirspor’da genç yeteneklerin gelecek yıllara sağlam temeller atmaya hazırlanırken, yeni altyapı antrenörleri açıklandı.

Eskişehirspor’un altyapı sistemini daha da güçlendirecek olan sistem değişikliğini ve yeni yapılanmayı anlatmak amacıyla Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde basın toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıya, Kulüp Başkanı Erkan Koca, Altyapıdan Sorumlu Asbaşkanlar Hakan Sayın ve Ahmet Yüce katıldı. Toplantıda yeni Altyapı Gelişim Koordinatörü Erdal Küçükkaya tanıtıldı. Küçükkaya, yaptığı açıklamalarda, siyah kırmızılı kulübün geleceğini inşa etmenin temel taşı olarak altyapı sistemini, genç yeteneklere daha iyi imkânlar sunmak, onların gelişimini desteklemek ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek amacıyla yapılan değişiklikler ve detaylı planlamalardan bahsetti. Toplantının devamında altyapı takımlarında görev alacak antrenörlerin görev tanımlarını ve alt yaş gruplarındaki yeni çalışmaları anlatıldı.

Eskişehirspor’da belirlenen altyapı antrenörleri şu şekilde:

Erdal Küçükkaya - Altyapı Gelişim Koordinatörü, Yiğit Cumalı - U-19 Teknik Sorumlusu, Buğrahan Elvan- U-19 Yardımcı Antrenör, Orhan Kamacı - U-18 Teknik Sorumlusu, Turgay Çelik - U-17 Teknik Sorumlusu, Mustafa Gürgen - U-16 Teknik Sorumlusu, Berkant Ongan - U-15 Teknik Sorumlusu, Özkan Avcı - U-14 Teknik Sorumlusu, Fatih Yabaş - U-13 Teknik Sorumlusu, Muhsin Çakallı - U-12 Teknik Sorumlusu.