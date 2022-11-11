TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü karşılaşacağı Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, pazar günü karşılaşacağı Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig’in 11’inci haftasında evinde Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak. Maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yönetiminde hazırlıklar devam ediyor. Dün akşam yapılan antrenmanda Es-Es’li oyuncular, ısınmanın ardından “beşe iki” ve geçiş çalışmaları yaptı. Ardından antrenman, yarı sahada gerçekleşen oyun ile tamamlandı. Karşılaşma öncesine kadar hazırlıkların farklı çalışmalarla süreceği öğrenildi.

Maç öncesinde Eskişehirspor 7 puan ile ligde 16’ıncı sırada yer alırken, Ağrı 1970 Spor ise 17 puan ile 8’inci sırada bulunuyor.