Eskişehirspor evinde karşılaştığı Kaş Kınıkspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Fethi Heper anıldı.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup’ta Eskişehirspor ile Kaş Kınıkspor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın 12. dakikasında Necati Önal attı. Daha sonra 22. dakikada ise Necati Önal’ın golü ile Es-es ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan siyah-kırmızılı ekip 81 ve 90. dakikalarda penaltı kazandı. Umut Akpınar ve Necati Önal penaltıdan attığı gollerle Eskişehirspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Eskişehirspor’un eski futbolcusu Fethi Heper, müsabaka öncesinde anıldı. Ardından Fethi Heper’in anısına fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı.