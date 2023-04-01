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Maçta başka gol olmazken, iki taraf sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın 54’üncü dakikasında penaltıdan Ökkeş Karaoğlu’nun golüyle farkı yeniden farkı 1’e indiren Yomraspor, 77’nci dakikada yine Mustafa Yılmaz’ın golü ile 3-3’lük eşitliği yakaladı.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, ligin 26’ncı haftasında deplasmanda Trabzon temsilcisi Yomraspor ile karşılaştı. Saat 13.00’da ilk düdüğün çaldığı karşılamaya Eskişehirspor hızlı başlarken, maçın 17’nci dakikasında Mehmet Taşcı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk golün 4 dakika sonrasında ikinci golü İlker Sayan’la bulan Es-es, 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. 31’inci dakikada Yomraspor, Mustafa Yılmaz’ın golüyle farkı 1’e indirdi. 45+3’üncü dakikada Onur Arı’nın golüyle farkı tekrar 2’ye çıkarırken Eskişehirspor, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

TFF 3. Lig’de Yomraspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

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