Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, 2 Eylül SK’nin karşısında 3-1 galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig’in 8. haftasında Eskişehirspor ve 2 Eylül SK karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçın 8. ve 24. dakikalarında Necati Önal’ın, 41. dakikada ise Murat Kara’nın attığı gollerle Eskişehirspor ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda ise 53. dakikada Ayhan Taşlı’nın golüyle 2 Eylül SK, aradaki farkı 2’ye indirdi. Maç, Eskişehirspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Tarsus İY ile karşı karşıya gelecek.