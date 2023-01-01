Eskişehir’de spor alışkanlığından vazgeçmeyen vatandaşlar yeni yılın ilk gününe parklarda koşu yaparak ve evcil hayvanlarını gezdirerek başladı.

Eskişehir’de spor alışkanlığından vazgeçmeyen vatandaşlar yeni yılın ilk gününe parklarda koşu yaparak ve evcil hayvanlarını gezdirerek başladı.

Eskişehir’de yeni yılın ilk gününde soğuk hava etkili oldu. Hem senenin ilk günü hem de hafta sonu olması nedeniyle birçok vatandaş günü tatil yaparak veya dinlenerek geçiriyor. Bazı vatandaşlar ise soğuk havayı ve tatil dinlemeden sporlarını yapmayı tercih ettiler. Dede Korkut Parkı’nın yürüyüş yollarında spor amaçlı koşularını yapanların yanı sıra bazı vatandaşlar da çimlerde köpeklerini gezdirdiler.