Eskişehir’de hava sıcaklıklarının normalin üstüne çıkmasıyla vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının normalin üstüne çıkmasıyla vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı.

Eskişehirli vatandaşlar, hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün de belirttiği üzere hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi haberlerinin ardından insanlar, özellikle kentin Hamamyolu ve Porsuk Çayı gibi işlek bölgelerinde kalabalık bir siluet oluşturdu. Kent genelinde hissedilen 10 derece ve üstüne çıkan hava sıcaklıkları, Eskişehir halkına yazdan kalma bir günü hatırlattı.