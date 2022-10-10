Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar alanları doldurarak güneşin tadını çıkardı.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar alanları doldurarak güneşin tadını çıkardı.

Kent merkezinde geçtiğimiz haftalarda soğuk geçen havalar nedeniyle sokaklardaki ve alanlardaki insan yoğunluğu azaldı. Haftanın ilk gününden itibaren 20 derecelere kadar yükselen hava sıcaklığı Eskişehirlilere yazı adeta tekrar hatırlattı. Soğuk geçen günlere nazaran daha ince ceketler giydiği görülen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar açık alanda çaylarını yudumlarken bazıları ise çocuklarıyla parkta oyun oynadı.