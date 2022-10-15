Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde etkili olan yağış kenti esir alırken, hava sıcaklığı da hissedilir bir biçimde düştü.

Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde etkili olan yağış kenti esir alırken, hava sıcaklığı da hissedilir bir biçimde düştü.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yapmış olduğu kuvvetli yağış uyarısı dün geceden itibaren etkili oldu. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün tahminine göre, gün boyu bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir’in tüm ilçelerinde aralıklı sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sabaha karşı şiddetini arttıran yağışı fark eden Eskişehirliler, yeni güne evlerinden şemsiye ve yağmurluklarını alarak çıktı.

Öte yandan Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yağışla birlikte hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece düşmesi bekleniyor. Yapılan tahmine göre Eskişehir genelinde en düşük hava sıcaklığının 10 derece en yüksek ise 20 derece olacağı belirtildi.