Eskişehir’de sabah erken saatlerden itibaren aralıklar ile yağan yağmur birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yapmış olduğu yağış uyarısı sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Yapılan tahmine göre gün içinde yağmurun aralıklar ile devam edeceği belirtilirken, önümüzdeki günlerde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte işe gitmek için evden çıkan birçok vatandaşın, yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Hava sıcaklığında hissedilir bir şekilde düşüşe neden olan sağanak yağış, kurak geçen günlerde bir nebze de olsa toprağı ıslattı. Eskişehir’de önümüzdeki beş gün içerisinde gündüz en düşük hava sıcaklığının 8, en yüksek sıcaklığın ise 19 derece olması bekleniyor.