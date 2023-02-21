Eskişehir’de sabah saatlerinde şehrin bazı bölgelerinde etkili olan puslu hava, görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir’de sabah saatlerinde şehrin bazı bölgelerinde etkili olan puslu hava, görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir’de günün erken saatlerinde etkili olan sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybederek yerini pusa bıraktı. Kimi yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Bazı binalar sisten görünmezken, bazı sürücüler yolda kazaya karışmamak için araçlarının dörtlülerini yakarak seyir etti. Eskişehir’de etkili olan pus, şehir merkezinde kartpostallık görüntüler de oluşturdu.