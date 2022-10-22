Arap mutfağının vazgeçilmezi olan ‘Felafel Sosu’nun son zamanlarda Eskişehirli vatandaşlar tarafından epey tercih edildiğine dikkat çeken Iraklı esnaf Ahmed Al-Janabi, “Bu lezzeti deneyen Türk müşterilerimizden güzel dönütler aldıkça memnun oluyorum” dedi.

Arap mutfağının vazgeçilmezi olan ‘Felafel Sosu’nun son zamanlarda Eskişehirli vatandaşlar tarafından epey tercih edildiğine dikkat çeken Iraklı esnaf Ahmed Al-Janabi, “Bu lezzeti deneyen Türk müşterilerimizden güzel dönütler aldıkça memnun oluyorum” dedi.

Eskişehir’in Cumhuriyet Mahallesi’nde küçük bir bakkal dükkanı işleten Iraklı esnaf Ahmed Al-Janabi, Arap kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin özellikle Türkler tarafından epey talep gördüğünü ifade etti. Birkaç yıldır Eskişehir’de Arap örf ve adetlerinin arttığına dikkat çeken 50 yaşındaki Al-Janabi, son dönemlerde Lübnan mutfağının vazgeçilmezi olan Felafel Sosu’na olan ilginin çoğaldığına da vurgu yaptı. Eskişehir’de kültürel çeşitliliğin çok fazla olduğunu ve buna rağmen huzur içerisinde hayatlarını idame ettirebildiklerini dile getiren Al-Janabi, “Yemeklerde Felafel Sosu’nu biz de ailecek çok tüketiyoruz ve bu lezzeti deneyenlerden güzel dönütler aldıkça memnun oluyorum” şeklinde konuştu.

“Patates ve ayran ikilisi ile damakta harika bir lezzet meydana geliyor”

Felafel Sosu’nun içerisindekilerden ve tarifinden kısaca bahseden Bağdatlı Al-Janabi, “Sosun özünde nohut tozu dediğimiz humus başta olmak üzere yoğurt, maydanoz, limon, sarımsak ve birçok çeşit baharat bulunuyor. Yoğurda tahin ve susam katanlar da oluyor tabi ki sonuçta herkesin damak zevkine göre farklılık gösteriyor. Yemeklerin üzerine ilave edilen Felafel, ayrı olarak da tüketilebiliyor. Mesela biz Iraklılar genellikle ekmek ile beraber ya da sandviçin arasında tercih ediyoruz. Bununla birlikte patates ve ayran ikilisi ile damakta harika bir lezzet meydana getiriyor. Geçenlerde sosyal medyada okuduğum üzere Felafel, Mısır mutfağında da çok fazla kullanılıyormuş” diyerek sözlerini tamamladı.