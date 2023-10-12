Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2032) ev sahipliği yapacak 10 aday stadyum içerisinde Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun da yer alması, Eskişehirlileri heyecanlandırdı.

UEFA tarafından 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı. Haberi alan vatandaşlar, maçların hangi il ve stadyumlarda oynanacağını merak etmeye başladı. TFF tarafından UEFA’ya verilen 10 aday stadyum listesinde Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun da yer alması Eskişehirlileri heyecanlandırdı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin stadyum sayılarının 5’e düşürüleceğine dair yaptığı açıklamayı dikkatle takip ettiklerini belirten vatandaşlar, bir futbol şehri olan Eskişehir’in listenin içerisinde yer alacağına gönülden inandıklarını söyledi. Turnuvaya 8 yıldan fazla bir süre olmasına rağmen şimdiden heyecanlandıklarını ifade eden Eskişehirli futbolseverler, organizasyonun ve Eskişehir halkının birbirine çok yakışacağını söyledi.

Eskişehir’in de aday şehirler olması haberinden sonra mutlu olduğunu belirten kebap ustası Murat Çelik, turnuvaya gelecek olan futbolseverlerin Türk mutfağını tanımaya imkan bulacağını söyledi. Yöresel lezzetlerin çeşitli ülke vatandaşları tarafından test edilmesinin Türk mutfağının bilinirliğini daha fazla arttıracağını ifade eden Çelik, “Avrupa şampiyonasının Eskişehir’de düzenlenebileceği ihtimali bizi sevindirmeye yetiyor. Şimdiden çok heyecanlıyız ve seçilecek 5 stadyum içerisinde olacağına inanıyoruz. Bilindiği gibi Eskişehir coşkulu bir taraftar kitlesine sahip bir şehir. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ile oynanan maç sonrasında bu bir kez daha kanıtlanmıştı. Şimdiden hem vatandaşlar hem de biz esnaflar turnuvayı bekliyoruz diyebilirim. Özellikle yiyecek sektöründe çalışan bizler, dünyanın çeşitli yerlerinden turnuvayı takip etmeye gelen futbolseverlere yöresel lezzetlerimizi tattırabilme fırsatı bulabileceğimiz için mutluyuz diyebilirim. Turnuva Eskişehir’de düzenlenirse, onlara en güzel yemek ve kebaplarımızı tattıracağız inşallah. Ayrıca Eskişehirspor’un da bu sürece kadar eski görkemli günlerine dönmesini umuyorum” dedi.

Bekir Kocabıçak: “5 stadyum değil, 3 stadyum bile olsa onlardan biri Eskişehir’in stadyumu olmalıdır”

Eskişehir’de spor malzemeleri ve forma satışı yapan esnaf Bekir Kocabıçak, organizasyonda yer alacak stadyumlardan birisinin de Eskişehir Atatürk Stadyumu olmasını çok istediklerini aktardı. Organizasyonun Türkiye’de düzenlenmesinin başlı başına bir sevinç olduğunu dile getiren Kocabıçak, “Öncelikle ülkemiz için büyük bir gurur. Eskişehir, Bursa ya da başka bir şehirde olmasının yanı sıra Türkiye’nin bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması bizi sevindirmeye yetiyor. Eskişehir’in bir futbol şehri olması Ermenistan maçında da ortaya çıktı. Maçta galip gelemesek de taraftarın coşkusu herkesi heyecanlandırdı. Bütün Eskişehir’in yüreği o maçla attı. İtalya ile ortak düzenlediğimiz için aday listedeki 10 stadyum sayısının 5’e düşürüleceği söylendi. Eskişehir’in bir futbol şehri olması sebebiyle 5 stadyumluk listede yer alacağına inancımız var. Bana göre 5 stadyum değil, 3 stadyum bile olsa onlardan biri Eskişehir’in stadyumu olmalıdır. Bu turnuvanın hem Eskişehir esnafına hem de vatandaşa faydası olur. Şimdiden heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Hüseyin Emir Kandemir: “Sporseverlerin nasıl ağırlanacağını herkese gösteririz”

Futbolu ve futbol oynamayı çok sevdiğini dile getiren 15 yaşındaki Hüseyin Emir Kandemir, turnuva için heyecanlı olduğunu söyledi. Sporseverleri Eskişehir’de ağırlamak, onlarla bir arada olmak istediğini söyleyen Kandemir, “TFF Başkanı’nın açıklamalarını gördüm. İnşallah Eskişehir 5 stadyum içerisinde yer alır. Sahamızda böyle bir organizasyonu ve büyük futbolcuları görmek güzel olur diye düşünüyorum. Futbolseverleri Eskişehir’de ağırlamak bizim için büyük bir şereftir. Bu organizasyonun Eskişehir’e çok yakışacağını düşünüyorum, Eskişehir taraftarı çok büyük bir taraftardır. Organizasyon burada da düzenlenirse Eskişehir taraftarının ne kadar büyük olduğunu ve sporseverlerin nasıl ağırlanacağını herkese gösteririz. İnşallah organizasyon burada olur” ifadelerini kullandı.