Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası 7’inci olan Eskişehirli sporcu Sudem Denizli, 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası dün sona erdi. Antrenör Aybars Sawiş’in çalıştırdığı ve şampiyonada Türkiye’yi temsil eden milli sporculardan birisi olan Eskişehirli yüzücü Sudem Denizli, 100m Sırtüstü kadınlarda 1:01.87 derecesi ile 7’inci olarak 17-18 Yaş Türkiye rekorunu kırdı. Rekorlarına bir yenisini daha ekleyen Denizli, elde ettiği başarı ile memleketi olan Eskişehir’i ayrıca gururlandırdı.