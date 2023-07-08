Eskişehirli milli yüzücü Sudem Deniz, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 13’üncü olarak yarı finale çıktı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre; 4 Temmuz’da başlayan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası devam ediyor. Sırbistan’nın başkenti Belgrad’da düzenlenen ve yarın sonlanacak olan şampiyonada, 10’u kadın olmak üzere toplamda 17 millî sporcu Türkiye’yi temsil ediyor. Eskişehirli milli sporcu Sudem Denizli ise 200M Sırtüstü Kadınlarda 02:16.65 derecesi ile 13’üncü olarak yarı finalde yüzmeye hak kazanırken, rekortmen yüzücünün elde ettiği başarılı sonuç Eskişehir’i gururlandırdı.