Eskişehir’de vatandaşlar bayram tatilinin son günlerinde güneşli havanın keyfini park ve caddelerde gezerek çıkardı.

Kurban Bayramı’nın ilk günlerini kurban kesim işlemleriyle geçiren vatandaşlar 9 günlük bayram tatilinin son günlerinde dışarıya akın etti. Eskişehir’de vatandaşların uğrak noktalarından olan Hamamyolu Caddesi güzel havayı fırsata çevirenlerin adresi oldu. Bayram tatilinin son günlerinde dışarı çıkan vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar caddede yürüyüş yaparken, bazılarının da banklarda oturduğu görüldü.