Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenen Kadın Kooperatifleri Eğitim Projesi’nin açılışında konuşan TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin, “Bir şehrin gelişmişliği, kadınların şehre olan katkısı ile ilgilidir” dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenen Kadın Kooperatifleri Eğitim Projesi’nin açılışında konuşan TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin, “Bir şehrin gelişmişliği, kadınların şehre olan katkısı ile ilgilidir” dedi.

TÜGİAD tarafından Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) ile TÜBİTAK destekli ‘Kadın Kooperatifleri Eğitim Projesi’ Eskişehir’de düzenlendi. Haller Gençlik Merkezi’nde 2 gün sürecek olan projenin açılışı yaklaşık 180 kadın girişimcinin katılımıyla gerçekleşti. Proje toplantılarına katılan 180 kadın, eğitimlerin sonunda sertifikalarını alarak, ticarette daha emin adımlarla ilerleyecek.

“Bir şehrin gelişmişliği, kadınların şehre olan katkısı ile ilgilidir”

Projenin açılış toplantısında konuşan TÜGİAD Eskişehir Başkanı Serkan Can Zengin, kadın girişimciliğin şehirlere olan katkısından bahsetti. Eskişehir’de neredeyse tüm üretici kadınların bir arada olduğunu ve bunun da bir başlangıç olduğunu belirten Zengin, “Eskişehir, Türkiye’nin önde gelen bölge şehirlerinden bir tanesidir. Bir şehrin gelişmişliği, kadınların şehre olan katkısı ile ilgilidir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında da kadınların önemi çok büyüktür. Bu yüzden içimizden şu an üreticiler ve üretmek isteyenler var. Aynı zamanda evinde üretip bu süreci nasıl yöneteceğini bilmeyenler de var. Biz burada neredeyse tüm Eskişehir’in üretici kadınlarını topladığımızı düşünüyorum. Bu bir başlangıçtır ve Eskişehir’de de bu devinime başladığımız heyecanlı bir gün olarak adlandırıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum çünkü kendinize, ailenize ve şehrinize katkı sağladığınız için. Bir şehrin büyümesi, ülkeye de katkıdır” dedi.

“Tüm kadınlara kapımız açık”

Marmara Üniversitesi ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ise yaptığı konuşmada tüm kadınların destekçisi olduklarını belirterek, “Projemizi TÜBİTAK desteği ile Türkiye’nin ilk kurulan kadın araştırma merkezi olarak almaya hak kazandık. Merkezimiz, 30 yıllık bir merkezdir. Kadın istihdamı ve kadın girişimcileri konusunda tüm kadınlarımıza destek olmaya çalışan bir merkezdir. Hepinize kapılarımız açık” ifadelerini kullandı.