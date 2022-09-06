Eskişehir’de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Sakarya Millet Bahçesi’nde düzenlenen açık hava saç yarışmasında jüri üyesi görevi aldı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, yarışma ve şov sahnelerinde görev alan Hasan Hüseyin Yılmaz plaketle ödüllendirildi.

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