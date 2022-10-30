Eskişehirli saç tasarımcısı ve erkek kuaförü Hasan Hüseyin Yılmaz, ekibiyle birlikte 27-30 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Osman Balcı Masterclass Yarışması’na katıldı. Yılmaz, jüri mansiyon ödülüne layık görüldü. Yılmaz, yarışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve aldığı ödülün kendisini gururlandırdığını kaydetti.

Hamamyolu’nda bulunan sokak lambaları gündüz de yanıyor

Hamamyolu’nda bulunan sokak lambaları gündüz de yanıyor

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