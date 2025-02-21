İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası’na Eskişehir’den katılım sağlayan Bahar Sezer ve Cenk Algın, toplam 10 madalya kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası, 15-16 Şubat tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplam 35 ilden 61 kadın ve 159 erkek sporcunun yer aldığı şampiyonaya Eskişehir’den Bahar Sezer ve Cenk Algın katılım sağladı. Bireysel yarışlarda toplam 4 madalya kazanan Sezer, bayrak yarışlarında da Eskişehir’e altın ve gümüş madalya getirdi. Algın, ise bireysel ve takım yarışlarında 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehirli sporcular madalyalara doymadı

Bahar Sezer, bin 500 metre ve 3 bin metre yarışlarında Türkiye 1’incisi olurken; 400 metrede 2’nci, 800 metrede ise 3’üncü olarak toplam 4 madalya kazandı. Bahar Sezer, Zeliha İrez, Güler Yıldırım ve Rahime Çotuk takım olarak katıldıkları 4 bin 200 metre bayrak yarışında altın, 4 bin 200 metre mix bayrak yarışında da gümüş madalya kazanarak Eskişehir’i başarıyla temsil ettiler. Bir diğer Eskişehirli sporcu Cenk Algın ise, bin 500 metre ve 3 bin metre yarışlarında 2’nci, 400 metrede 3’üncü olarak bireysel kategoride 3 madalya kazandı. Bayrak yarışlarında da Cenk Algın, Vedat Altan, Serdar Koç ve Halil Karadere takım olarak 4 bin 200 metre bayrak ve 4 bin 200 metre mix bayrak yarışlarında 2’nci olarak 2 gümüş madalya kazandı.