Eskişehirli sporcular 16 ilden 750 sporcunun katıldığı turnuvada 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak, genel klasman 3’üncüsü oldu.

Bursa İller Arası Minik- Yıldız Karate Ligi 15 Ekim tarihinde düzenlendi. Turnuvaya 16 ilden 46 kulüp ve 750 sporcu katıldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, turnuvaya adeta damga vurdu. Eskişehirli sporcular çekişmeli mücadeleler sonucunda 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandrak, genel klasmanda da 3’üncülük elde etti.