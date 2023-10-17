Eskişehirli sporcular Kaan Sarıbulut ve Aybel Yeler Sırbistan’da yapılacak Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi temsil edecekler.

19-21 Ekim’de Sırbistan’da yapılacak Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na Eskişehir’den Şahin Spor Kulübü sporcusu Kaan Sarıbulut ve Önder Spor Kulübü sporcusu Aybel Yeler katılacak. Türkiye’yi ve Eskişehir’i temsil edecek sporcuların antrenörleri İsa Şahin ve Deniz Kaya, sporcularının hak ederek bu turnuvaya katıldıklarını belirttiler. Antrenöreler, sporculardan güvendiklerini ve onlardan şampiyonluk beklediklerinin altını çizdiler.