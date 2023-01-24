Eskişehirli milli atlet Elif Aydın, Bursa’da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası’nda uzun atlama branşında 3’üncü oldu.

Eskişehirli milli atlet Elif Aydın, Bursa’da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası’nda uzun atlama branşında 3’üncü oldu.

Genç atlet, Bursa’da devam eden 20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası’nda Eskişehir’e madalya mutluluğu yaşattı. Elif Aydın, şampiyonada yarıştığı uzun atlama branşında 3’üncü olarak kürsüye çıkma hakkı kazandı. Bu sonuçla Aydın, bronz madalyanın sahibi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda, Milli sporcu Elif Aydın ve Antrenörünün tebrik edilerek, başarılarının devamını diledikleri belirtildi.