Eskişehirli görme ve işitme engelli sporcular, 19-20 Ocak’ta gerçekleştirilen Emre Yazgan Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Emre Yazgan Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası, 19-20 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. Şampiyonaya farklı illerden çok sayıda engelli sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Eskişehir’den 11 sporcu, evlerine madalyalarla döndü. Emre Yazgan Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda kadınlarda, Eskişehirli görme engelli sporcu Melisa Durak 78 kiloyla altın; erkeklerde ise Gülhan Atasayar 60 kiloyla gümüş madalyanın sahibi oldu. İşitme engelli sporculardan kadınlarda Cemile Gül 57 kilo ve Büşra Müftüzade 78 kiloyla bronz madalya sahibi olurken, Bircan Altuntaş 63, Sevcan Yağcı 70, Betül Ekinci ve Gizem Son Uyanık ise 78 kiloyla gümüş madalya kazandı. Erkeklerde ise Murat Gül 73, Ahmet Oğuz Çoşar ve Recep Karakuş 90 kiloyla bronz madalya sahibi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü, kazanan tüm sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.