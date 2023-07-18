Eskişehirli sporcu Hilal Demir, Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 2’nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 16-18 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası büyük mücadeleye sahne oldu. Yarışmaya Eskişehir’den katılan Hilal Demir, 62 kilogramda U11/U13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genç sporcu Hilal Demir ve antrenörleri tebrik edilirken, yeni başarı temennisinde bulunuldu.