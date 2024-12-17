Eskişehirli sporcu Mehmet Altınoluk, İstanbul’a gerçekleştirilen 34. Uluslararası Boğaziçi Turnuvası’nda 3.’lük elde etti.

34. Uluslararası Boğaziçi Turnuvası, 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Turnuvaya 27 ülkeden toplam 4 bin 100 sporcu katılım sağladı. Organizasyona Eskişehir’den katılan Mehmet Altınoluk ise veteran kumitede ter döktü. Müsabakalar sonucunda Altınoluk, 8 sporcunun yer aldığı kategoride 3.’lük elde etti.

Turnuvaya Eskişehir’den katılan diğer 7 sporcu farklı kategorilerde 5. olma başarısı gösterdi.

Turnuvayla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hem sporcuları hem de antrenörü tebrik etti.