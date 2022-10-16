Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız, Antalya Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası’nda 3’üncü oldu.

Eskişehirli sporcu Muhammed Anasız, Antalya Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası’nda 3’üncü oldu.

Antalya’da bulunan bir otelde gerçekleştirilen Büyükler Kılıç Uluslararası Eskrim Açık Turnuvası sona erdi. Türkiye’den 10 ilin yanı sıra, Kazakistan ve Suudi Arabistan’dan gelen eskrimcilere de ev sahipliği yapan turnuvada; 53’ü erkek olmak üzere toplamda 86 sporcu ter döktü. Turnuvaya Eskişehir’den katılan eskrim sporcusu Muhammed Anasız, derece elde etmeyi başardı. Anasız, turnuvayı 3’üncü tamamlayarak madalya kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcunun elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, bundan sonraki spor hayatında da başarılar diledi.