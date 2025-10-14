Eskişehirli sanatçı İsmail Gül’ün yer aldığı ‘yıl sonu konseri’ sanatseverler tarafından ilgi gördü.

‘İsmail Gül besteleri yıl sonu konseri’ Eskişehir Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Konserin sunuculuğunu Ayşe Sezgin yaptı. Eskişehir’in tanınmış sanatçılarından bestekâr İsmail Gül’ün eserleri, konser şefi İsmail Gül yönetiminde seçkin sazendeler ve solistler eşliğinde coşkulu geçti. Konsere sanatseverler ve davetliler katıldı. Birbirinden güzel şiirlerin ve şarkıların icra edildiği konserde, izleyiciler unutulmaz bir gece yaşadılar. Konserde emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi takdim edildi.