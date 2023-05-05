Depremzede çocuklarla birlikte uçuş yapan Eskişehirli kaptan pilot Mehmet Aksoyek, “Meslek hayatım boyunca hemen her sene onlarca etkinliğe katılıyorum, ama bu etkinlik hepsinden ayrı ve anlamlı oldu” dedi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) ve THK Uçuş Okulu ile özel uçuş akademilerince organize edilen Güçlü Yürekler Minik Kanatlar etkinliğiyle Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden etkilenen çocuklara keyifli bir gün geçirmeleri istendi. Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı’nda düzenlenen uçuş etkinliğine başta depremzede çocuklar ve aileleri olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Uçuş şenliğinde tek motorlu uçaklarla depremzede çocuklar, Polatlı Semalarında keyifli anlar yaşadı.

Polatlı da çocuklarla birlikte uçan pilotlardan Eskişehirli sorumlu kaptan pilot Mehmet Aksoyek de depremzede çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların tek motorlu uçaklarla uçuş yaptığı gün hakkında konuşan Eskişehirli pilot Aksoyek, “Meslek hayatım boyunca hemen her sene onlarca etkinliğe katılıyorum ama bu etkinlik hepsinden ayrı ve anlamlı oldu. Çocuklarımız hele ki yaşadığımız deprem sebebiyle travmalar yaşayan çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlarla gökyüzünü ve mutlu dakikaları paylaşmak benim için çok değerliydi. Eminim içlerinde havacılık tutkusunu bu yaşta yaşayan ve gelecekte bizlerin koltuğunda oturacak kaptan pilotlarımız için de unutulmaz bir deneyim olmuştur. Yaraları beraber sarmak ve umuda kanat açmak için bu organizasyonu düzenleyen Seher Atik Ortatatlı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.