Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Finali’nde 12 ana alanda 8 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük dereceleri elde etti.

Eskişehir, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Aşaması Proje Değerlendirmeleri sonucunda büyük bir başarıya imza attı. Eskişehir’deki okullar, 38 proje ile 3-4 Nisan arasında gerçekleşen bölge finallerinde çevrim içi sunumlara katılarak projelerini jüri üyelerine anlattı. Yapılan değerlendirme sonucunda Eskişehir’deki eğitim kurumları katıldıkları Bursa Bölge Finali’nde 12 ana alanda 8 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük derecelerini elde etti.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında yaptıkları başarılı proje sunumları ile bilime katkı sağlayan, özgün ve heyecan dolu etkinlikler hazırlayarak hem okullarına hem de ilimize gurur yaşatan öğrenci, öğretmen, yönetici ve emeği geçenleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Türkiye Finali’ne katılacak okullara başarılar diledi.