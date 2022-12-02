Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Türkiye Münazara Ligi’ne katılan Eskişehir Anadolu Lisesi “Eskişehir A” takımı Türkiye 3.sü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Türkiye Münazara Ligi’ne katılan Eskişehir Anadolu Lisesi “Eskişehir A” takımı Türkiye 3.sü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, gençlerin özgün fikirler öne sürmeleri, bu fikirlerini doğru şekilde savunabilmeleri ve farklı fikirlerden beslenmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Münazara Ligi tamamlandı. “Parlamenter Sistem Modeli” usulüne göre düzenlenen yarışma, bölge finallerinin ardından Ankara’da düzenlenen final etabıyla son buldu. Yarışmaya katılan Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri Yiğit Sever ile Ege Sunay Türkiye 3.sü oldu. 27-30 Kasım tarihlerinde yapılan Türkiye Finalleri’nde çeyrek final ve yarı final etaplarını geçen “Eskişehir A” takımı; finalde Robert Koleji, Haydarpaşa Lisesi ve Samsun Sosyal Bilimler Lisesiyle karşılaştı. Yüksek katılımla Gençlik ve Spor Bakanlığının ana binasında düzenlenen etkinlikte Eskişehirli öğrenciler, Türkiye 3.sü olmayı başardı.