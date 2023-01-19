Eskişehir Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, moral ve motivasyon kampı için Ilıca Harlek Termal Otel’i tercih etti.

Eskişehir Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, moral ve motivasyon kampı için Ilıca Harlek Termal Otel’i tercih etti.

Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Bozdemir ve 12. sınıf öğrencileri, Ilıca’nın doğasına hayran kaldı. Doğaya yürüyüşü yapıp termal sulardan yararlanan öğrenciler, Ilıca’nın tam bir moral ve motivasyon merkezi olduğunu dile getirdiler.

Otel Müdürü Engin Umur, Bozdemir ve öğrencilere Harlek Termal Otel’i tercih ettikleri için teşekkür etti.