Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketine renkli bir ziyaret gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hakları Birimi, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlendiği etkinliklere ara vermeden devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, 5-6 yaş grubu çocuklarla birlikte ilk olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Market’e bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, belediyenin ürettiği yerel ürünler incelendi ve çocuklara ata tohumu, coğrafi işaretli ürünler ve organik tarım işaretleri gibi önemli kavramlar tanıtıldı. Çocuklar, kartonlardan yaptıkları ve üzerine çeşitli meyvelerin resimlerini yapıştırdıkları taçları taktılar.

Üretici Market ziyareti sonrasında, Çocuk Hakları Birimi’nde düzenlenen “Anadolu’nun Hazineleri” isimli atölyeye katılan çocuklara yerli malı kullanımı ve üretiminin önemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, çocukların dikkatini çekmek ve katılımını sağlamak amacıyla özel stantlar ve yaratıcı etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik boyunca çekilen fotoğraflar, çocukların hem keyifli hem de öğrenme dolu anlarına tanıklık etti. Yerli Malı Haftası’na dair bu özel etkinlik, hem çocukların yerel değerler konusunda bilinçlenmesini sağladı hem de toplumsal farkındalık oluşturma açısından önemli bir adım oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocuklara küçük yaşlardan itibaren yerel üretimin ve tüketimin önemini aşılamayı, aynı zamanda onların hak ve sorumluluklarını fark etmelerine katkı sunmayı hedefliyor.